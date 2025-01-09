إجراءات تنظيمية، محافظة الإسكندرية تنفي شائعات هدم المقابر القديمة وطرح مدافن جديدة

نفت محافظة الإسكندرية اليوم بعض ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب محافظة الإسكندرية تحديث بيانات المقابر وفتح ملفات تمهيدا لهدم المقابر الموجودة حاليًا.

واكدت محافظة الإسكندرية عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار مضللة وأن حقيقة الأمر يتعلق بحرص المحافظة على الحفاظ على حقوق المواطنين المخصص لهم حق انتفاع ( مقابر - مدافن - أحواش ) فى النطاق الإدارى للمحافظة حيث يتم حاليا حوكمة المستندات المتعلقة بذلك من خلال تكليف الاحياء ومركز ومدينة برج العرب بحصر وترقيم ( المقابر - المدافن - الأحواش )الموجودة داخل نطاق المحافظة وحث المواطنين على إنشاء ملف لكل ( مقبرة - مدفن - حوش ) على حده.

واضاف البيان الصادر من محافظة الاسكندرية الحرص على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنظومة الجبانات بمحافظة الإسكندرية يجب على جميع منتفعى المقابر داخل النطاق الإدارى للمحافظة التوجه إلى إدارات الجبانات بأحياء الاسكندرية ومركز ومدينة برج العرب ومعهم المستندات الآتية صورة الرقم القومى لمن له حق الإنتفاع صورة رقم الحصر الموجود على ( المقبرة - الحوش - المدفن ).

وأوضحت المحافظة، ان فى حال وجود أكثر من منتفع للمقبرة قيام المنتفعين بالحضور الإدارة الجبانات بالحي المركز وعمل محضر عائلة محدد به من له حق التعامل على المقبرة أو المدفن من قبل من لهم حق الانتفاع، وإقرار من المواطنين بأن تلك ( المقبرة - الحوش - المدفن ( خاص به وبعائلته ولا يوجد نزاع قضائي أو ودى بينه وبين أحدًا من أقاربه أو ممن تحمل الشواهد أسماءهم على المقابر. ويتم انشاء ملفات للمواطنين لتكون المرجعية الرسمية لبيان حقوق المواطنين وليس كما تضمنه المنشور المتداول.

وتهيب محافظة الأسكندرية بكافة المواطنين بالعمل على إنشاء الملف المطلوب والحصول على المعلومات من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو الحي المختص فقط دون غيرها وعدم الإلتفات لأى شائعات تصدر في هذا الشأن.

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