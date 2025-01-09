تعليم الجيزة تصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التعليمات الهامة لجميع العاملين في اللجان الامتحانية، في إطار حرصها على ضمان سير امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بانتظام ونزاهة.

التأكيد على تطبيق القرار الوزاري

وشددت التعليمات على ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 2018/34 بشأن تنظيم حالات إلغاء الامتحانات والحرمان منها، وذلك لضمان معاقبة الغشاشين وحفظ حقوق الطلاب المتفوقين.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش

وتضمنت التعليمات مجموعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة الغش، منها:

تحرير محاضر مفصلة: يجب تحرير محاضر تفصيلية لجميع حالات الغش، توضح اليوم والتاريخ والساعة والمادة، وتوقيع الطالب المخالف ومحرري المحضر.



استجواب الشهود: يجب سؤال الطلاب الشهود والعاملين في اللجنة حول الواقعة، وتحديد المسئولية بشكل واضح.



توثيق الأدلة: في حالة ضبط أجهزة إلكترونية أو أي أدوات غش أخرى، يجب توثيق ذلك بمحضر تفصيلي.



حجب النتيجة: يجب حجب نتيجة الطالب المخالف بشكل مؤقت لحين اتخاذ القرار النهائي.



العرض على المديرية: يجب عرض جميع حالات الغش على مديرية التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب.



التركيز على المخالفات الإدارية



وأشارت التعليمات أيضًا إلى ضرورة التعامل مع المخالفات الإدارية التي تحدث داخل اللجان الامتحانية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1992/113.



كما شددت التعليمات على ضرورة الانتهاء من بحث جميع حالات الغش خلال 48 ساعة من وقوعها، وعرضها على مديرية التربية والتعليم لاتخاذ القرار النهائي.

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