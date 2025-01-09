محافظة الجيزة تضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المخالفة

نجحت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة الجيزة في ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية والمواد الأخرى التي يتم تداولها بشكل مخالف للقانون.

حملة مكثفة لضبط المخالفات

وشهدت المحافظة حملة مكثفة لضبط المخالفات التموينية، أسفرت عن ضبط 2631 قضية متنوعة، شملت استيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

وتضمنت المضبوطات 137 طنًا من مختلف السلع الغذائية، و37382 وحدة سلعية، و39645 لترًا من الزيوت والمستحضرات، والتي تبين أن بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تعليمات محافظ الجيزة

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، والتشدد في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود إدارة مباحث التموين في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدًا على أهمية دورها في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وبالإضافة إلى الحملات التموينية، أكد محافظ الجيزة على أهمية مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 40 حالة تعدٍ في مراكز مختلفة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.