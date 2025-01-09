الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المخالفة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 نجحت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة الجيزة في ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية والمواد الأخرى التي يتم تداولها بشكل مخالف للقانون.

 

حملة مكثفة لضبط المخالفات

 وشهدت المحافظة حملة مكثفة لضبط المخالفات التموينية، أسفرت عن ضبط 2631 قضية متنوعة، شملت استيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

وتضمنت المضبوطات 137 طنًا من مختلف السلع الغذائية، و37382 وحدة سلعية، و39645 لترًا من الزيوت والمستحضرات، والتي تبين أن بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

 

تعليمات محافظ الجيزة

 ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، والتشدد في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود إدارة مباحث التموين في تنفيذ هذه الحملات، مؤكدًا على أهمية دورها في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وبالإضافة إلى الحملات التموينية، أكد محافظ الجيزة على أهمية مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 40 حالة تعدٍ في مراكز مختلفة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمحافظة الجيزة المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ضبط المخالفات مكافحة الغش مخالفات التموين

مواد متعلقة

قرارات مفاجئة لمحافظ الجيزة خلال تفقده لـ مستشفى التحرير العام بإمبابة (صور)

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى التحرير العام بإمبابة (فيديو)

سر انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع بجنوب الجيزة

القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي يعززان التعاون المشترك لخدمة صناعة الأدوية

البيئة والصناعة في 2024.. بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. وفحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لأكثر من 7 آلاف مشروع

تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

بعد تصريح أنغام المثير للجدل، تعرف على بصمات أكرم حسني في تأليف الأغاني (فيديو)

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

أزمات الشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتى فى المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث )

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

المزيد
الجريدة الرسمية