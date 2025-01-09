الخميس 09 يناير 2025
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إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اعرف السبب

إخلاء مبنى مديرية
إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث.
 

محاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لأحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة  باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حاله الطوارئ والأزمات وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات تمثل محاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث.

وأشار الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى أن محاكاة إخلاء مبنى المديرية يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ حفاظًا على سلامتهم ورفع درجة الوعي والإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
 

ولفت إلى أنه تم اجراء تجربة المحاكاة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا حيث تم إخلاء جميع العاملين والزائرين بالمبنى، مضيفًا أنه تم عقب الإخلاء إعطاء تعليمات لعدد من  العاملين بضرورة الإلتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظًا على سلامتهم ونقل الصورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ  .

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إدارة الأزمات والكوارث الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

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