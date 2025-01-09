الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

لتنفيذ أعمال الصيانة، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في قنا السبت المقبل

سرقة كهرباء فيتو
سرقة كهرباء فيتو

​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة على محولات كهرباء  66 ك بهجورة، وسيتم فصل التيار الكهربى صباح  يوم السبت  الموافق 11-1-2025 من الساعة الرابعة  صباحًا وحتى الساعة السابعة  صباحًا.

قطع الكهرباء بقنا

ومن المقرر أن يتم قطع التيار عن المناطق التالية:

منطقة شارع بور سعيد، ومنطقة شارع النجدة وخلف النجدة،ومنطقة شارع الشعانية، ومنطقة سنترال نجع حمادى   ومنطقة خلف شركة لوكاس، ومنطقة شارع حسنى مبارك سابقا، ومنطقة خلف المخابز، ومنطقة مدرسة التجارة، ومنطقة الاصلاح الزراعى وريفورم، ومنطقة شارع الساحل من القنطرة حتى السجرات، ومنطقة الترعة الضمرانية، ومنطقة الراهبات، ومنطقة مبنى التطبيقيين، ومنطقة الشبان المسيحيين، ومنطقة جراج الاتوبيس، ومنطقة وشارع المدرسة الثانوية الصناعية، ومنطقة مستشفى نجع حمادى العام. 

قطع الكهرباء بنجع حمادي

كما سيتم اجراء اعمال الصيانة على أكشاك كهرباء مدينة نجع حمادى عن المناطق التالية: منطقة مستشفى الحميات،ومنطقة شارع التحرير، ومنطقة المجزر، ومنطقة الوحدة البيطرية، ومنطقة التخصيصة ومنطقة الخط السريع مصر أسوان ومنطقة المستشفى العام.

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