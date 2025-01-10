بعد أسبوع حزين، هل بدأت معاناة ليفربول؟.. خسارة وتعادل وأداء ضعيف يقلق جماهير الريدز.. وأزمة تجديد النجوم أحد الأسباب

قدم فريق ليفربول الإنجليزي بداية أكثر من رائعة لموسمه الحالي 2024-2025 بعد رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب وتعيين الهولندي أرني سلوت.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بعد مرور 20 جولة برصيد 46 نقطة وللفريق مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، كما أن الريدز حقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بعد مرور 6 جولات وحسم التأهل إلى ثمن النهائي.

أسبوع حزين في ليفربول بعد تعادل وخسارة

ولكن مع حلول شهر يناير الجاري، دخل ليفربول مرحلة الضغوط مع توالي المباريات وصعوبة المنافسات، وهو ما أدى إلى أسبوع حزين ينذر بمعاناة الريدز من تعادل وخسارة.

افتتح ليفربول عامه الحالي بشكل غير متوقع بعد التعادل على ملعبه أنفيلد أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2.

وخسر ليفربول أمام مضيفه توتنهام بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يتذوق ليفربول طعم الانتصار في الأسبوع الأول من عام 2025 بعد ختام رائع للموسم الماضي بحصد 4 انتصارات متتالية آخرها خارج الديار أمام وست هام يونايتد بخماسية دون رد.

ولم يقاطع ليفربول الانتصارات هذا الموسم مباراتين متتاليتين إلا في الأسبوع الحالي بعد التعادل مع مانشستر يونايتد والخسارة أمام توتنهام وهو ما يعكس تراجعًا في أداء الفريق.

تراجع أداء ليفربول في آخر مباراتين

يعكس أداء ليفربول تراجعا لافتا في مباراتي مانشستر يونايتد وتوتنهام بعيدا عن النتائج.

لم يسجل ليفربول في مرمى توتنهام وهو ما لم يحدث هذا الموسم منذ 24 مباراة متتالية، حين خسر على ملعبه أمام نوتينغهام فورست بالدوري الإنجليزي بهدف دون رد يوم 14 سبتمبر الماضي، كما أنها أول هزيمة منذ ذلك التاريخ.

ولم يحافظ ليفربول على نظافة شباكه في آخر لقاءين وواصل الدفاع بعض الأخطاء التي حدثت مؤخرًا بعدما استقبل ليفربول 12 هدفا خلال آخر 10 مباريات من بينها 3 لقاءات خرج الفريق بشباك نظيفة.

أزمات تجديد عقود نجوم ليفربول وعلى رأسهم محمد صلاح

لا شك أن أزمة تجديد الثلاثي فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد ومحمد صلاح تلقي بظلالها على أروقة ليفربول.

وتنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يثير التكهنات حول مستقبلهم.

ويبدو هناك صخب كبير حول التجديد خاصة للهداف محمد صلاح نجم الفريق وهدافه القدير الذي تحدث في أكثر من مناسبة حول عدم تطور مفاوضات تجديد عقده.

وربطت تقارير صحفية بين رحيل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده ورفض اللاعب الإنجليزي فكرة التجديد.

ويعاني أرنولد تراجعا لافتا في أدائه وهو ما ظهر خلال مباراة مانشستر يونايتد التي شهدت أخطاء فادحة في التغطية والضغط، وتسبب بشكل واضح في الهدفين اللذين سجلهما مانشستر.

أرقام متراجعة لـ محمد صلاح في مباراة توتنهام

وتراجع مستوى صلاح أيضًا في لقاء توتنهام، ولم يقدم أفضل ما لديه بعدما غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف، بخلاف قيامه بإرسال 5 تمريرات خاطئة وصناعة فرصة واحدة فقط بجانب إرسال 3 تمريرات عرضية خاطئة وعدم توجيه أي تسديدة على المرمى.

فان دايك يفسر سبب الخسارة من توتنهام

وتحدث فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "الأمر كان واضحًا أن لوكاس بيرجفال سيتلقى بطاقة صفراء ثانية، الأمر كان واضحًا تمامًا ثم بعد دقيقة سجل اللاعب هدف الفوز".

وتابع: "لقد ارتكب الحكم خطأً في رأيي وأخبرته بذلك، إنه يرى أنه لم يرتكب أي أخطاء لكن الأمر كان واضحًا تمامًا والجميع على جانب الملعب كانوا يعرفون ذلك أيضًا".

وأضاف: "يوجد حكم مساعد، وهناك حكم رابع وحكم على تقنية الفيديو، ولم يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، أنا لا أبرر سبب خسارتنا بذلك الأمر، ولكن من المؤكد أنها كانت لحظة هامة وحاسمة في المباراة".

وأكمل فان دايك: "لعبنا ضد فريق قوي لديه لاعبين جيدين في خط الهجوم، وجعلوا الأمور صعبة، لقد خلقنا العديد من الفرص وكانت كافية لتسجيل الأهداف".

وأتم حديثه: "كان بوسعنا أن نظهر بشكل أفضل وفي بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد أمامهم، لكنهم تمكنوا من الدفاع بشكل أفضل بكثير مما كانوا عليه قبل أسبوعين في المباراة السابقة".

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