زراعة الجيزة تضبط أسمدة ومبيدات غير مصرح بتداولها

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة مكثفة لمراقبة الأسواق وتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية غير المصرح بها للتداول، حيث تم ضبط 46 شيكارة نترات و45 شيكارة يوريا مخصصة للاستخدام الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المخصبات والمبيدات الأخرى التي لا تحمل التصاريح اللازمة.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الرامية إلى مكافحة الغش التجاري وحماية المزارعين والمستهلكين.



وأكد المهندس عبدالسلام البغدادي، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق الزراعية، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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