محافظ سوهاج يترأس اجتماع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم قطاع السياحة والآثار بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية إقليميا ودوليا، والاستفادة من المقومات الأثرية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمود فتحي مدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.





محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

وقد وافق المجلس على توفير عدد من البازارات بمرسى ناصر السياحي لصالح أصحاب الحرف التراثية لعرض وتسويق منتجاتهم، وخدمة السائحين المترددين على المرسى، كما تطرق الاجتماع لمناقشة استعدادات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإقامة مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، في عيد سوهاج القومي القادم، والذي وجه المحافظ بدراسته والإعداد له بشكل مناسب.

تطوير ورفع كفاءة الطرق البديلة المؤدية إلى الأماكن الأثرية

تناول الاجتماع مناقشة سبل التنسيق بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية وآثار سوهاج لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق البديلة المؤدية إلى الأماكن الأثرية، ومنها "معبد أبيدوس، ومعبد إتريبس، ومقابر السلاموني"، لتيسير وصول الحافلات السياحية لتلك المناطق، وذلك بحسب رؤية عدد من الشركات السياحية.

حصر جميع المقاصد السياحية والأثرية بنطاق المحافظة

وفي إطار خطة المحافظة لزيادة المنتج السياحي من خلال استغلال كافة المقومات التي تتمتع بها سوهاج، وجه المحافظ مدير عام آثار سوهاج بحصر جميع المقاصد السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وإعداد خطة بالتعاون مع الجهات المعنية للتسويق الجيد لها، واستغلال هذه المناطق، وفتحها أمام الزائرين من مختلف الجنسيات، لتكون مقاصد سياحية دائمة للزائرين من خارج مصر وداخلها.

واختتم المجلس الاجتماع بمناقشة خطة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، والتي تضمنت ثلاث محاور رئيسية وهي "التنمية السياحية، والتنشيط السياحي، والإعلام السياحي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.