الخميس 09 يناير 2025
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رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يجتمع برؤساء القطاعات

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يجتمع برؤساء القطاعات

ترأس اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الشركة، حيث أكد خلال الاجتماع أهمية العمل الجاد والجهود المشتركة لتطوير الشركة وخدمة المواطن السكندري.

 

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وفي تصريحاته خلال الاجتماع، وجه اللواء محمود نافع رسائل تحفيزية للعاملين بالشركة، قائلًا: "العمل والجهد هما الأساس الذي تُبنى به الأوطان، وتطور شركتنا يعتمد على الأفراد، من خلال تطوير أنفسهم والاجتهاد في عملهم”.

وأضاف "نافع" بدأنا بالفعل في مسيرة التطوير والإنتاج وخدمة المواطن السكندري، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات من أجل غدٍ أفضل ووطن مستقر، حقوق العاملين لا تُكتسب إلا بالعمل والاجتهاد، وبلادنا تستحق منا جميعًا الوقوف خلفها والعمل بجد وإخلاص.

كما أشار إلى استقرار الدولة المصرية بفضل حكمة قيادتها، قائلًا: "مصر دولة مستقرة بفضل الله ثم حكمة قيادتها، لكن التحديات التي تواجهها الدولة كبيرة، ما يتطلب تضافر جهودنا جميعًا لتحقيق الأهداف الوطنية".

وحذر "نافع" العمال من الإحباط والتشاؤم، قائلًا: "لا تستمعوا لأصوات الإحباط والسلبية، دولتنا قادرة على تجاوز التحديات بفضل الله، ثم بفضل حكمة قيادتها وقوة إرادة شعبها".

وأختتم "نافع" حديثه بتأكيد ثقته في العاملين بالشركة، داعيًا الجميع لمواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة وخدمة المجتمع السكندري بأفضل صورة ممكنة.

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اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي بالاسكندرية الدولة المصرية

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