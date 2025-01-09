الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

كأس مصر، الزمالك يحسم الشوط الأول لصالحه أمام أبو قير للأسمدة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر بتقدم الزمالك بهدف دون رد. 

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0.

 وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة. 

وشهد ستاد القاهرة الدولي أجواء مشتعلة قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد أن وجد عمال المهمات بغرف ملابس نادي الزمالك أن هناك مياه تم رشها على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الأبيض مما جعل العمال يقومون برش ملح حول مقاعد البدلاء وفي جميع أركان استاد القاهرة خوفًا من وجود ما أسموه بـ"أعمال سحر" من الفريق المنافس حسب وصفهم.  

 

ولم يكتفِ المسئولين عن الزمالك بذلك بل أكدوا أنهم سيحررون محضر بالواقعة في قسم مدينة نصر لإثبات الحالة. 

وصعد فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة اليوم بعد تحقيق الفوز على بلدية المحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر، ليضرب موعدًا مع الزمالك الطامح لتعويض إخفاق النسخ الأخيرة في الكأس بعدما ودع الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح وفي النسخة السابقة لها خسر في المباراة النهائية ضد الأهلي بهدفين دون رد، وهي المواجهة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل الأساسي خوفًا من مفاجآت كأس مصر كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

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أبو قير للأسمدة استاد القاهرة الزمالك وأبو قير للأسمدة الفريق الأبيض

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