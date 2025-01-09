الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

انقلاب سيارة ملاكي أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

انقلاب سيارة بمعدية
انقلاب سيارة بمعدية بشبرا الخيمة،فيتو

 شهدت معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة انقلاب سيارة ملاكى أعلى الكوبري بين الحواجز الحديدية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري شبرا الخيمة

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري بشبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية  بـ القليوبية ورجال المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة، وسقوط الموتور في الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة بمعدية بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة بمعدية بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة بمعدية بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة بمعدية بشبرا الخيمة،فيتو

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