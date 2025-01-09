21 تحليلًا مجانًا لأعضاء 3 نقابات بالتعاون مع معامل كايرو لاب في 35 فرعًا

شهدت نقابة المحامين، توقيع بروتوكول تعاون يجمع بين نقابات المحامين والمهندسين والصحفيين من جهة، ومعامل كايرو لاب ذات السمعة المتميزة والتي تمتلك 35 فرعًا على مستوى الجمهورية من جهة أخرى، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء عنهم.

بروتوكول النقابات المهنية مع كايرو لاب

وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، ومحمود تفاحة عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين.

وشارك في توقيع البروتوكول من جانب معامل كايرو لاب اللواء عصام حسين الرئيس التنفيذي لشركة تواصل المالكة لمعامل كايرو لاب، والدكتورة نرمين الدسوقي الرئيس التنفيذي لمعامل كايرو لاب، والدكتور محمد عبد المنعم مدير القطاع التجاري.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تحاليل طبية بجودة عالية وبمزايا استثنائية للأعضاء، انطلاقًا من حرص جميع الأطراف على دعم المهنيين في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة.

المزايا المقدمة للأعضاء بموجب البروتوكول:

1- إعفاء الأعضاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات من نسبة التحمل على التحاليل الأساسية وعددها (21 تحليلًا)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتشمل قائمة التحاليل:

1- (صورة دم كاملة – بيلروبين (كلي & مباشر) - فوسفاتيز قلوي – انزيمات كبد (انزيم AST – انزيمALT) - جما جي تي - بروتينات الدم – ألبومين - بولينا الدم – كرياتنين- حمض البوليك - سكر في الدم (صائم) - سكر في الدم (فاطر) - سكر في الدم (عشوائي) - سكر في الدم (تراكمي) - سرعة تجلط الدم - سرعة نزيف الدم - اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس - سرعة الترسيب - تحليل بول كامل - تحليل براز كامل وميكروسكوبي للطفيليات).

2- تقديم خدمات التحاليل الطبية عبر شبكة فروع واسعة تضم أكثر من 35 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.

3- توفير خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتسهيل حصول الأعضاء على الخدمة.

4- خطوط دعم مخصصة (كول سنتر) لتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم وتقديم المساعدة اللازمة عبر الخط الساخن رقم 19962.

5- إعفاء المشتركين في مشاريع العلاج من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

6- تتعهد شركة تواصل المالكة لمعامل كايرو لاب بأن تقدم خدمات وحداتها الطبية (مستشفى ابن سينا التخصصي – مستشفى الأمل والحياة – مستشفى الإسكندرية الدولي – مركز الإسكندرية الطبي) بكامل أنواعها إلى السادة أعضاء النقابات الثلاث وفق بروتوكول يجري إعداده بالتنسيق مع المسؤولين بالنقابات وشركة تواصل.

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