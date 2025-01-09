التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، لبحث خطط التطوير والاستعدادات للبطولات المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد لمنتخبات السباحة المصرية للمشاركة في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير البنية التحتية للأندية والمراكز المتخصصة في السباحة، كما تناول ايضا استعراض خطط الاتحاد في تدريب وتأهيل جيل جديد من الأبطال الرياضيين لإعدادهم ليكونوا نواة للمنتخب المصري في المستقبل.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم اللازم للاتحاد المصري للسباحة لتحقيق أهدافه الطموحة، مشيرا إلى أن رياضة السباحة جزء من هوية الرياضة المصرية، ونحن نسعى لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم برامج تدريبية متقدمة للاعبين والمدربين على حد سواء.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على حوكمة المنظومة الرياضية وضبط مختلف مسارات الأداء خلال الفترة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لجميع الاتحادات الرياضية لتحقيق أعلى الإنجازات في المسابقات المختلفة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع خالد فتحي خطة مشاركات اتحاد كرة اليد

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الفائز بالانتخابات التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 سنوات قادمة، وتستمر حتى انتهاء منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترات المقبلة والتي يأتي علي رأسها مشاركة المنتخب القومي في بطولة كأس العالم للرجال 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير، في ثلاث دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذها، تم إصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية، ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

واستكمل وزير الرياضة حديثه بالتأكيد علي تواجد وزارة الشباب والرياضة داعمة لاتحاد كرة اليد في جميع خططه وبرامجه من أجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات القومية المصرية بمختلف الأعمار على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأن المنتخب المصري لكرة اليد كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتائج تاريخيّة في الأولمبياد وكأس العالم السابقين، بالإضافة إلى المستوى المتميز والمبهر الذي قدمه منتخب الرجال، مشيرًا "صبحي " أن المنتخب الحالي للرجال وما يملكه من جيل حالي من اللاعبين يعد أقوى وأفضل المنتخبات القومية في كرة اليد، والتي مثلت مصر على مستوى العالم ولا ينقصنا سوى تحقيق إنجاز دولي يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين.

وتوجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على التهنئة والمقابلة اليوم، مضيفا أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة ومواصلة تفوقها على المستوى القاري والعالمي.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حديثه قائلًا: سنعمل جميعا كمجلس إدارة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المعتاد على تطوير جميع العناصر للعبة من لاعبين ومدربين وحكام كما سنقوم بدعم الأندية على المستويات المادية والفنية لتحقيق طفرات لرياضة كرة اليد المصرية.

وكانت انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد والتي شهدت منافسة قوية قد أسفرت عن فوز خالد فتحي، فيما حصل خالد ديوان على منصب نائب الرئيس فيما جاء نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.

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