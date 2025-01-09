وكيل التعليم بدمياط يضبط طلاب بحوزتهم هواتف داخل لجان التعليم الفني

أجرى " ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم جولة مفاجئة تفقد خلالها عددًا من اللجان الامتحانية للتعليم الفني بإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل في يومها الأول.

ولاحظ وكيل الوزارة حيازة عدد من الطلاب للتليفونات المحمولة داخل اللجان فقرر إحالة الطلاب لحيازة التليفون والملاحظين ورئيس الدور ومسئول الأمن للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة.

وشدد"عمارة" على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش وذلك لتحقيق الانضباط والحفاظ على مبدأ الشفافية أثناء أداء الطلاب الامتحان.

وأشار إلى أنه حذر مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعاته أن حيازة الموبايل بالامتحان مخالفة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا أو عاملًا، بالإضافة إلى تحديد أحد أفراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.

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