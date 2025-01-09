اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالوادي الجديد لمدة 7 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الخميس، عن عدد من القرى التابعة للمركز، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف وبناءً علي الإشارة الواردة من هندسة الكهرباء.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، إن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من الثامنة صباحًا حتى الثالثة مسًاء، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأشار رئيس المركز إلى قطع التيار الكهربائي عن قرية الكفاح بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة، وعن قري أبو هريرة، وقري الخير والنماء، وذلك بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

وتتقدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفو كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ”القطع المؤقت” للخدمة، إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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