الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار - فيتو
سعر الدولار - فيتو

سعر الدولار ، تراجع سعر الدولاراليوم  منتصف حركة التعاملات بالبنوك المصرية بنحو قرشين، الخميس الموافق 9 يناير 2025، وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.53 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول حوالي 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع. 

 

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي. 

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الدولار اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم

مواد متعلقة

هيئة الاستثمار: 1.6 مليار دولار لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتى فى المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث )

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

10 رسائل وتحذيرات حاسمة من السيسي لرئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

بدء نظر جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

الاستثمار الآمن، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نظام البكالوريا المصرية.. تعرف على مواد الصف الأول الثانوي وفقًا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية