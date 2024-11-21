129 مليون جنيه إجمالي قروض تمويل مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز.



محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة شباب الخريجين

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العد نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام، الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، وأشرف العدل مدير التعليم الفني بمديرية التربيه والتعليم، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة الداخلية والمراجعة بالمحافظة، والدكتورة صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين

وأكد " المحافظ " علي تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

إجمالي عدد المشروعات 12500 مشروع

وأوضح "مرزوق" أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتي تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا.

تقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع



كما وجه " المحافظ " بالتزام ادارة جهاز شباب الخارجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقه التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحليه

جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب



ووجه اللواء " مرزوق " بالتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة.

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