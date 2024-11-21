الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

129 مليون جنيه إجمالي قروض تمويل مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

 عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز.
 

 

 

محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة شباب الخريجين 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العد نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام،  الدكتور عماد عبدالله  السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، وأشرف العدل مدير التعليم الفني بمديرية التربيه والتعليم، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة الداخلية والمراجعة بالمحافظة، والدكتورة صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة  .

تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين

وأكد " المحافظ " علي تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

 

 

إجمالي عدد المشروعات 12500 مشروع

وأوضح  "مرزوق" أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتي تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا.

 

تقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع


كما وجه " المحافظ " بالتزام ادارة جهاز شباب الخارجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقه التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحليه  

جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب


ووجه اللواء " مرزوق " بالتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق المحلى التضامن الاجتماعي التربية والتعليم الدقهلية اليوم السكرتير العام للمحافظة الشباب والرياض الشباب والرياضة الشئون المالية والادارية اللواء محمد صلاح ابو كريشة توفير فرص عمل للشباب فرص عمل للشباب محافظ الدقهلية وزارة التضامن الاجتماع

مواد متعلقة

انطلاق الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم اليوم

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

وزير العمل يزور شركة النصر للمسبوكات ويعلن صرف أجور العمال من صندوق الطوارئ (صور)

تداول 38 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

مصطفى كامل: عادل الفار في حالة صحية حرجة

منوعات

المزيد

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

المزيد
الجريدة الرسمية