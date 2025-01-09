"الصحفيين" تعلن تطوير مركز تدريب النقابة الفرعية بالإسكندرية وإعادة تشغيله

أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين، عن تجهيز مركز تدريب النقابة الفرعية بالإسكندرية بعدد من الأجهزة الحديثة اللازمة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بما يسمح بتنفيذ حقيبة تدريبية تشمل عددًا من الدورات في فنون الصحافة الحديثة.

تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وتبدأ أعمال التجهيز والتحديث بمركز تدريب النقابة الفرعية في الإسكندرية يـوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025م.



افتتاح مركز تدريب الصحفيين بالإسكندرية

ويشارك في الافتتاح كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية.



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