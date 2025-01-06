نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين يوقعون بروتوكول تعاون مع معامل رويال لاب

أعلنت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معامل رويال لاب، اليوم الإثنين ٦ يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور عبد الحليم علام نقيب المحامين والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، وذلك في إطار حرص النقابات الثلاثة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضائها.

توقيع برتوكول مع رويال لاب

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من المميزات الحصرية لأعضاء النقابات وأسرهم، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة، من خلال الشراكة مع مؤسسات طبية ذات سمعة مرموقة مثل معامل رويال لاب، التي تتميز باستخدام أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية.

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