ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال ديسمبر 2024

التضخم فى ديسمبر، شهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ ديسمبر 2023، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (19.2%).

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%).

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%).

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%).

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%).

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%).

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.4%).

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%).

9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%).

10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%).

11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).

12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.7%) خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بـ نوفمبر 2024.

انخفاض 4 سلع غذائية على أساس شهري

شهد عدد من أسعار السلع الغذائية تراجعا خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ نوفمبر 2024 كالتالى:

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%).

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%).

ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بـ نوفمبر 2024

ارتفاع 4 سلع غذائية على أساس شهرى

كما شهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ نوفمبر 2024 كالتالى:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%).

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

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