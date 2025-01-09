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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024

العملات الاجنبيه
العملات الاجنبيه - فيتو

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية بحركة التعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات.

 

وتقدم "فيتو"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.53 جنيها للشراء و50.66 جنيها للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.02 جنيهًا للشراء، و52.16 جنيهًا للبيع.

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اليورو، فيتو 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.47  جنيهًا للشراء، و62.65  جنيهًا للبيع. 

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الجنيه الاسترليني، فيتو 
الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.80 جنيهًا للشراء، و164.34 جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، فيتو 
الدينار الكويتي

 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.75 جنيهًا للشراء، و13.79 جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.89  جنيهات للشراء، و6.91 جنيهات للبيع.

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