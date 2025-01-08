حبس ربة منزل بتهمة حيازة زجاجات تحتوي على كمية من المواد المخدرة بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس ربة منزل بتهمة حيازة زجاجات تحتوي علي كمية من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.



وبتفتيش المتهمة بمعرفة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على عدد من الأقراص المخدرة، 22 زجاجة مخدر مختلفة الأنواع، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.