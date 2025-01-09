9 إجراءات لتسلم الرئيس اللبناني المنتخب مهام عمله بعد 800 يومًا من الفراغ

يشهد لبنان اليوم حدثًا تاريخيًّا، حيث تعقد جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

النواب اللبنانيون يتوافدون لحضور الجلسة الاستثنائية

وبدأ النواب اللبنانيون بالتوافد لحضور الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها بري لانتخاب الرئيس.

وتشهد الجلسة حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العربية والأجنبية المتواجدة في لبنان العاملة في لبنان من عرب وأجانب.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد شرعت أبواب قصر بعبدا لاستقبال الرئيس بعد طول انتظار دام أكثر من سنتين.

إجراءات مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية في لبنان

ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا احتفالًا بمناسبة تسلم رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم.

1.تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني لحظة وصول الرئيس المنتخب إلى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، ويحيي العلم اللبناني.

2.يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس.

3.يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري.

4.تطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس.

5.تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها ترحيبا بالرئيس.

6.يصافح الرئيس المنتخب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمديرين العامين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري.

7.ينتقل الرئيس إلى صالون السفراء وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث تلتقط له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة.

8.ينتقل الرئيس بعد ذلك إلى مكتبه حيث يتسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الأكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الأرز الوطني، وتلتقط له الصور مرتديًا الوشاح ومتقلدًا القلادة.

9.يلتقي الرئيس المنتخب بعد ذلك اللبنانية الأولى وأفراد العائلة، وتلتقط الصور التذكارية.

وقد تشهد جلسة البرلمان المرتقبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص.



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