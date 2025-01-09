المستشفيات التعليمية تناقش الجوانب الطبية والمجتمعية للسمنة فى مؤتمرها السنوى 2025

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمى السنوى تحت عنوان "السمنة.. من الطب إلى المجتمع" فى الفترة من ١٣ - ١٤ يناير ٢٠٢٥ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

المؤتمر السنوي لهيئة المعاهد التعليمية

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن نسخة هذا العام من المؤتمر السنوى للهيئة سيكون لها اهتمام خاص، حيث يتم الاحتفال فيه باليوبيل الذهبى للهيئة ومرور ٥٠ عاما على إنشائها طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام ١٩٧٥، كما حرصت الهيئة أن يكون موضوع المؤتمر هذا العام أحد الموضوعات التى تشغل القطاع الصحي في مصر بشكل عام، وأحد تحديات الساعة التى تؤرق الدولة وتشغل حيزا لا بأس به فى المبادرات الرئاسية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، حيث إن السمنة ومضاعفاتها لا تؤثر على الفرد فقط وإنما تمتد آثارها للوسط المحيط به لما تمثله من عبء مادي ومعنوى للأسرة والمجتمع ككل.

وأفاد رئيس الهيئة بأن المؤتمر سيناقش كافة الجوانب الطبية للسمنة من خلال ٥٠ جلسة علمية تشمل أكثر من ٣٠٠ محاضرة، بالإضافة إلى ١٥ ورشة عمل، في جميع التخصصات الطبية، وقد تم اعتماد الساعات العلمية للمؤتمر من المجلس الصحى المصرى بحيث يحصل المشارك على شهادة معتمدة بعدد ١٦ ساعة معتمدة ( CPD/CME ) وفقا لمعايير CPD.

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