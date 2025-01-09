الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

محافظ المنيا: ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز

محافظ المنيا: ضبط
محافظ المنيا: ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز

نفذت الوحدات المحلية بمراكز المنيا  بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية عددًا من الحملات التفتيشية، حيث أسفرت عن تحرير 109 محاضر متنوعة.

عدم مطابقة المواصفات
 

في مطاي، أسفرت حملات تموين المنيا عن تحرير 47 مخالفة شملت مخالفات نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
 

تحرير 17 مخالفة تموينية فى المنيا

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وفي ديرمواس جنوب محافظة المنيا تم تحرير 17 مخالفة تموينية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف. كما شملت الحملات تفتيش المحلات التجارية ومراجعة تراخيصها والشهادات الصحية، مع التأكد من توافر السلع ومنع احتكارها.

أما في بني مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 23 مخالفة بقرى بني صامت، منها 16 مخالفة للمخابز و7 مخالفات للمحلات التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة رقابية في ملوي 

وفي ملوي، تم تنفيذ حملة رقابية شملت الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة شملت عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم النظافة، وتم اتخاذ اللازم لضبط المخالفات.
 

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