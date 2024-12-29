جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن انتمائه الكروي وحقيقة "تطفيش" كيروش من تدريب منتخب مصر خلال توليه قيادة الجبلاية.

انتمائي للزمالك لم يؤثر على عملي

وأكد جمال علام في تصريحات تليفزيونية: "لن أنكر أنني زمالكاوي، ولكني أحب كل اللاعبين المصريين. في اتحاد الكرة، تنسى الميول، وانتمائي للزمالك لم يؤثر على عملي".

ظروف أسرية وراء رحيل كيروش

وعن حقيقة تطفيش كيروش من تدريب المنتخب فأكد علام: "والله ما حدث بعد أمم إفريقيا، كيروش اتصل بي وقال إنه يريد الرحيل فورًا، كنا في رمضان، فذهبت إليه وقت السحور وقلت له: "لماذا تريد الرحيل؟ قال لي: "لأسباب شخصية، ووالدي مريض." فقلت له: "نريد أن نجدد العقد، فقال لي: "سأرى ظروفي وأستشير والدي".

وتابع: "من أول يوم كان يصدر لكيروش أن اتحاد الكرة لا يريده، وأن الاتحاد هو من سرب العقد، لا أعرف من الذي أصدر هذا الأمر له، عامر حسين وخالد الدرندلي وإيهاب الكومي تحدثوا معه، وبعد ذلك قال لي: "سأرد عليك يوم الإثنين" فقلت له: "سنكون في اجتماع، رد علينا يوم الأحد" وكنت هناك اجتماع مع مجلس الإدارة، وأجرينا اجتماعًا عبر "زوم ميتينج" مع كيروش، وهو الذي أبلغنا بقراره بالاعتذار نحن لم "نطفشه" كما تردد".

أزمة غرامة كيروش من كاف



واختتم: "أما فيما يتعلق بالمشكلة بيننا وبينه، فقد كانت تتعلق بالغرامة المالية المستحقة عليه من الاتحاد الإفريقي، وهي 50 ألف دولار، قدمنا تظلمًا، فخفضت إلى 25 ألف دولار، وكان يريد منا أن ندفعها، قمنا بتسديد تلك الغرامة بعد الحصول على الموافقات اللازمة".

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