تسعيرة الصفقات صداع في الأهلي.. خلافات بين الخطيب وكولر بسبب الميركاتو الشتوي.. والاسكاوتنج تتهم السويسري بالتطفيش

تلوح فى الأفق بوادر أزمة عنيفة تضرب العلاقة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بسبب موسم الميركاتو الشتوى، حيث طلب كولر التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب المميزين وعند تحرك الأهلى للتعاقد مع بعض هؤلاء اللاعبين استشعر وجود مغالاة مالية كبيرة دفعته للتراجع عن التفاوض وهو ما أثار حفيظة مارسيل كولر.

مصادر داخل الأهلى قالت إن الأهلى يضع سقفا ماليا فى الصفقات وتحديدًا اللاعبين الأجانب وهو ما تحفظ عليه كولر الذى طلب ضم لاعبين بـ «كواليتي» مختلف عن المتواجد حاليًا فى الفريق رافضًا نوعية اللاعبين المعروضين من جانب إدارة الاسكاوتنج بالنادى الأهلي.

الأهلى يرى أن إمكانيات النادى المالية وأيضًا السيولة الدولارية لن تتيح له فرصة استقدام لاعبين أجانب بمقابل مادى ورواتب سنوية ضخمة وهو ما تحفظ عليه كولر الذى نقل للمقربين منه غضبه من هذا الأمر خاصة وأنه يبقى فى دائرة الاتهامات وأنه أصبح فى “وش المدفع” بالنسبة لجماهير الأهلى بسبب اهتزاز المستوى ومع اهتزاز النتائج أيضًا وتحديدًا بعد خسارة السوبر الإفريقى أمام الزمالك وأيضًا خسارة كأس التحدى فى نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي.

كولر يرى أنه احترم رغبة الأهلى فى ضم بعض اللاعبين غير المقنعين بالنسبة له وأبرزهم عمر الساعى من الإسماعيلى وقبله يوسف أيمن من الدحيل القطرى والآن الفريق خسر مقعدين فى القائمة فى ظل عدم القناعة الفنية بهم ومع استمرار خروجهم من الحسابات الفنية بجانب بعض اللاعبين الذين لا يشاركون أيضًا بشكل منتظم إما بسبب لعنة الإصابات المتتالية كما هو الحال مع كريم نيدفيد أو بسبب القناعات الفنية كما يحدث مع عمر الساعى ويوسف أيمن وأيضًا كريم الدبيس الذى اعتمد عليه كولر فقط فى مركز الجناح فى ظل لعنة الإصابات التى ضربت الفريق مؤخرًا بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر وأيضًا المغربى رضا سليم الذى أعلن الأهلى إصابته بقطع جزئى فى الغضروف الخارجى بالركبة وحاجته لإجراء جراحة بالخارج.

أزمة أخرى افتعلها مارسيل كولر تمثلت فى وصول معلومات من جانب بعض المقربين برغبة الخطيب فى ضم صفقات جديدة وفقًا لرؤية لجنة التخطيط وشركة الكرة دون الالتزام برؤية المدير الفنى تحسبًا لرحيل الأخير فى أى توقيت من الموسم وهو ما أثار حفيظة الخواجة الذى يرى أنه الحاكم بأمره فى شئون فريق الكرة وهو ما يتعارض مع رغبة الخطيب الذى يرغب فى استعادة السيطرة على كل شيء خاص بفريق الكرة بعد تركه فى وقت سابق الأمور للمدرب السويسرى الذى تمسك برحيل لاعبين محددين كان الأهلى فى حاجة إليهم وفقًا لرؤية لجنة التخطيط ومسئولى الأهلى وأبرزهم أليو ديانج وأحمد عبد القادر.

من ناحية أخرى قالت مصادر إن هناك حالة من الغضب من جانب إدارة الاسكاوتنج بالنادى الأهلى والتى يترأسها هانى رمزى فى ظل الرفض المتكرر من جانب مارسيل كولر للاعبين المعروضين على الجهاز الفنى حيث يرى رمزى وكشافو النادى الأهلى أن هناك توجها من جانب السويسرى لتطفيشهم فى ظل رفضه المستمر للاعبين الأجانب المعروضين على الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوي.

وأوضحت المصادر أن هانى رمزى رئيس لجنة الكشافين بالنادى الأهلى حاول الوصول إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الأيام الماضية من أجل نقل الأمور له وأيضًا إبلاغه بتطورات المفاوضات مع أحد اللاعبين الأجانب البارزين ولكنه فشل فى الوصول إليه بعد عدم رد رئيس الأهلى على الاتصالات التى وصلته من رئيس لجنة الاسكاوتنج وأيضًا عدد من مسئولى القلعة الحمراء فى ظل حزن الخطيب المستمر منذ الخسارة أمام باتشوكا المكسيكى فى نصف نهائى كأس الانتركونتيننتال وهو ما دفع هانى رمزى للتواصل مع الخطيب من خلال بعض الأقارب والمحيطين به لإبلاغه بالجديد فى ملف الصفقات الذى يتولى إدارته بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضى ومروان النائب المتواجد بإدارة التعاقدات بعد انتقال أمير توفيق بشكل رسمى للعمل كمدير تنفيذى لشركة الكرة ورحيله رسميًا عن منصب مدير التعاقدات عقب أزمة أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا والذى أعلن الأهلى عرضه للبيع بعد أزمته الشهيرة مع النادي.

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