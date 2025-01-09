الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

الاتحاد العربي للمعارض: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض

المستشار محمود الجراح،
المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض

أكد المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، على الريادة المصرية المتميزة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.

مصر تمتلك بنية تحتية متطورة

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعات مؤتمرات ومعارض عالمية المستوى، بالإضافة إلى خبرات واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات ولسياحة المعارض.


وشدد "الجراح" في تصريحات له اليوم الخميس، على أهمية التكامل العربي في صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكدًا أن هذا التكامل هو السبيل لتحقيق نهضة تجارية واقتصادية عربية شاملة خلال السنوات القادمة.

وقال: إن "توحيد الجهود العربية سيساعدنا على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية، وجعل سياحة المعارض في المنطقة العربية أحد أهم روافد الدخل القومي للبلدان العربية، وهذا ما سيعمل عليه الاتحاد خلال الفترة القادمة من خلال خطة طموحة بالتعاون مع الهيئات والجهات العاملة على ملف المعارض في الدول العربية.

وكشف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، عن خطط طموحة للاتحاد العربي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى المنطقة.

 

وشدد "الجراح" على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات في الدول العربية، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، والعمل على تبادل الخبرات في تنظيم برامج لتبادل الخبرات والكفاءات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في هذا المجال.

 

وتطرق إلى ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المشتركة بين الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفي هذا الصدد يجهز الاتحاد العربي للمعارض خطة طموحة تستهدف 5 فعاليات كبرى خلال 2025 في عدد من البلدان العربية.

 

أوضح أمين الاتحاد العربي للمعارض، أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، مع امتلاك الخبرات والكفاءات اللازمة أحد أهم الملفات التي يجب التجهيز لها ضمن خطة مستقبلية تستهدف تطوير المنظومة العربية للمعارض.

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وأكد "الجراح" على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع مستوى صناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية.

 

وأختتم "الجراح" أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عازم على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي إلى آفاق جديدة.

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المعارض العربية المستشار محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض المعارض صناعة المعارض والمؤتمرات سياحة المعارض

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