اليوم، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"

تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الخميس، إعادة إجراءات متهم في إعادة محاكمته في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرملي.

يذكر أن النيابة العامة نسبت للمتهمين، وهم كل من: "رامي كمال عبد الستار سليمان والحسيني رشاد الحسيني دسوقي ومحمد إبراهيم محمد أحمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد أحمد وصلاح أحمد عبد الله ومحمد محمود سليمان محمد"، تهم التجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

مناطق الإرهاب

وشهدت عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية، أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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