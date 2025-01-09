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رياضة

فالفيردي: واجهنا لاعبين عظماء وفقدنا فرصة الوصول لنهائي السوبر

إرنسيتو فالفيردي،
إرنسيتو فالفيردي، فيتو

كأس السوبر الإسباني، عبر إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لنادي أتلتيك بلباو، عن حزنه لخسارته أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، ملقيًا الضوء على مستوى فريق البلوجرانا.

وحقق برشلونة فوزًا هامًّا أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وأقيم اللقاء بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

قال إرنستو فالفيردي في تصريحات نقلها موقع نادي "أتلتيك بلباو": "حاولنا جعل المباراة مفتوحة، وبرشلونة بدأ المباراة بشكل جيد للغاية خاصة في الدقائق الـ10 الأولى حيث كنا نواجه صعوبة خلالها".

وتابع: "الأمور لم تكن جيدة بعد تلقينا الأهداف، وانتهى بنا الأمر بالوصول إلى ملعبهم بشكل أفضل، ولقد فقدنا فرصة جيدة للوصول إلى نهائي كأس السوبر".

وتطرق للحديث عن برشلونة، قائلًا: "واجهنا لاعبين عظماء، لقد حاولنا الضغط عليهم قليلًا حتى لا يتمكنوا من ضغطنا في الخلف كثيرًا، وهذا الأمر يحمل مخاطرة لأنهم يعرفون كيفية اللعب بمساحة صغيرة".

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