الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

محادثات رفيعة المستوى بين مصر والصومال الأسبوع المقبل

السيسي ونظيره الصومالي
السيسي ونظيره الصومالي في لقاء سابق، فيتو

كشف مسؤول صومالي، اليوم، عن استضافة القاهرة، الأسبوع المقبل، محادثات رفيعة المستوى بين الصومال ومصر، لمناقشة مساهمة القوات المصرية التابعة للاتحاد الإفريقي والتي بدأت عملياتها في 1 يناير 2025، فى حفظ السلام.

 

محادثات رفيعة المستوى بين مصر والصومال 

ومن المقرر أن تعقد المحادثات بين مصر والصومال في الفترة من 15 إلى 17 يناير بالقاهرة، وفقا لوزير الدولة في وزارة الخارجية الصومالية علي عمر.

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن مشاركة مصر في قوة حفظ السلام الإفريقية في الصومال وذلك بعد طلب من الجانب الصومالي.

ويأتي هذا في وقت حساس، حيث تدرس الحكومة الصومالية التراجع عن قرارها السابق باستبعاد القوات الإثيوبية من مهمة حفظ السلام الإفريقية وسط خفض التوترات بين الجارتين بعد وساطة من تركيا.

كانت إثيوبيا أحد المساهمين الرئيسيين في القوة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تقاتل حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

 

السيسي يشدد على دعم مصر لاستقرار الصومال

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد فى تصريحات له نهاية ديسمبر الماضى، على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري.

وأشار في هذا الصدد حينها، إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.

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