الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

القصة الكاملة للأزمة بين الصومال وإثيوبيا

علم الصومال وأثيوبيا،فيتو
علم الصومال وأثيوبيا،فيتو

اتهمت الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنودها في منطقة حدودية، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر. 

إثيوبيا تستهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا. 

وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.  

 

لكن مسئولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.

اشتباكات مع قوات من جوبالاند

وتخوض الحكومة الفيدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية. 

وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفيدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".

وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفيدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".

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