الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

الزوراء العراقي: أوقفنا مفاوضاتنا مع كهربا لهذا السبب

محمود كهربا، فيتو
محمود كهربا، فيتو

كهربا، قال أحمد سعيد المنسق الإعلامي لنادي الزوراء إن النادي العراقي تفاوض بالفعل مع محمود كهربا خلال الفترة الماضية.

وتابع أحمد سعيد في تصريحات تليفزيونية أنه لم يحدث تواصل شخصي مع اللاعب، ولكن تواصلنا مع وكيله وأرسلنا عرضًا رسميًّا من نادي الزوراء إلى النادي الأهلي لاستعارة محمود كهربا".

 

طلبات الأهلي المالية كبيرة

وأضاف: "الوكيل أبلغنا بالطلبات المالية الخاصة باللاعب وكذلك طلبات النادي الأهلي المالية وبكل صراحة الطلبات كانت كبيرة بالنسبة لفترة التعاقد".

إيقاف المفاوضات مع كهربا

واستطرد: "طلبنا استعارة اللاعب ولم نطلب شراء عقده، وبعدما علمنا بطلبات الأهلي واللاعب أبلغنا الوكيل بإيقاف المفاوضات مع ذلك يبقى كهربا لاعب مهم ومن الممكن أن نتحرك لضمه في الموسم القادم".

واختتم: "إدارة نادي الزوراء العراقي كانت تأمل في  التعاقد مع كهربا وأنه يشكل إضافة كبيرة للفريق والدوري العراقي".

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