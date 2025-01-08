الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة عن أزمة طلاء أسدي قصر النيل: الدهان مقاوم للظروف الجوية (فيديو)

طلاء أسدي قصر النيل،
طلاء أسدي قصر النيل، فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن وضع أي تمثال في الميادين العامة.

 

موافقة وزارة الثقافة بشأن التماثيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد" أنه لا بد من موافقة وزارة الثقافة على وضع أي تمثال في أي ميدان.

 

مشكلة غزالة ميدان النهضة

وقال: "ما حدش أخد رأينا قبل وضع تمثال الغزالة في ميدان النهضة بالجيزة ولكننا اتدخلنا وتحركنا بسرعة لإزالته، وتم نقل الغزالة في اَخر شارع مراد فطلبنا إزالتها أيضًا، وأتمنى عدم وضعها في أي مكان".
 

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وأشار: "لدينا خبرات كبيرة في التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة وقدرة استشارية عالية، وبالتالي يجب العودة لتلك الخبرات قبل وضع أي تمثال في الميادين".

أزمة طلاء أسدي قصر النيل 

وعن أزمة طلاء أسدي قصر النيل، علق وزير الثقافة: "هو دهان جديد علشان يقاوم أكتر العوامل الجوية، لكن البرونز نفسه اللي معمول منه التماثيل مش هيحصل له حاجة هيفضل آلاف السنين زي ما هو، فيه حالة حماس كبيرة حصلت على منصات التواصل الاجتماعي وهذا مثمن ومقدر جدًّا ولكن الأمر في شكله الإطاري والطبيعي حاليًّا".

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