خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية والتي تحاول الارتفاع مدعومه باستثمارات الاجانب وتنوع القطاعات.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8%وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 12105 نقاط وسط قيم تداول تصل الي 9 مليارات ريال.



وفي الكويت

استهل المؤشر 50 تعاملات الجلسة علي انخفاض ثم عاود الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.04% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 7005 نقاط بقيمة تداول تجاوز 55 مليون دينار.



وفي الإمارات تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06%وهي تقدر بـ 4 نقاط

في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي حيث ارتفع بنسبة 0.49%وهي تقدر بـ 40 نقطة

ليصل إلى 9478 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

البورصات الخليجية خلال عام 2024

وشهد عام 2024 أحداث جيوسياسية متوتره وضغوطات بيعية من قبل المحليين للمفاضلة بين بدائل الاستثمار وتوقعات لنتائج أعمال متنامية قوبلت بخفض لمستوي التوقعات بسبب التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر الأعلى سخونة وتصاعد في الصراعات حيث جاءت أداء موشرات دول الخليج علي النحو التالي خلال عام 2024.

سوق دبي خلال 2024

وأضاف أنه عزز سوق دبي المالي من مكانته بالمركز الأول بين بورصات الخليج من حيث الأداء خلال تداولات العام 2024، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27.07% خلال العام 2024.

بورصة الكويت ومسقط والسعودية

تلتها بورصة الكويت بنسبة 4.84 البحرين 1.25% ثم مسقط 0.83%والسعودية 0.58%.



أما عن أبرز العوامل المؤثرة في أداء بورصات الخليج القضايا الجيوسياسية تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح خطة الفيدرالي حيال سياسة التيسير النقدي وعدد مرات خفض أسعار الفائدة.

تداولات جلسة الإثنين

وشهدت أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين، ارتفاع حيث مالت معظم مؤشرات الأسواق الخليجية على التواجد في المنطقة الخضراء.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47%وهي تقدر ب 47 نقطة ليصل إلى 11939 نقطة بقيم تداول تصل إلى مليار ريال.

وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5154 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.87%وهي تقدر ب 82 نقطة ليصل إلى 9408 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وفي الكويت

بعد سلسلة من الارتفاعات عاد مؤشر الكويت 50 إلى الانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 6744 نقطة

بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

تداولات الأسبوع الماضي

وخلال الأسبوع مالت، الأسواق الخليجية للتراجع؛ متأثرة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي.



ففي المملكة العربية السعودية

أغلق المؤشر السعودي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 11859 نقطة بخسائر بلغت 33 نقطة ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.28%.



وفي قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر على مدار الأسبوع بنسبة 0.4% ليحقق ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وفي الكويت

شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في المؤشر الأول بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع حقق المؤشر الكويتي أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.

وفي الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% في يوم الخميس مسجلًا ثاني خسائر يومية له على التوالي متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 1%،وانخفضت السيولة إلى 572 مليون درهم لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي،في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق فوق مستويات 5100 نقطة لأول مرة في أكثر من عقد بدعم من ارتفاع سهمي إعمار للتطوير وديو بنسبة 2% و1.5% على التوالي.

كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 5% ليسجل أعلى مستوى له في نحو 4 أشهر بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد الدائنين الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 208 ملايين درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي متجهًا لتسجيل رابع مكاسب سنوية على التوالي.

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