الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

حبس صاحب محل ألعاب بتهمة حيازة أسلحة نارية في بولاق الدكرور

حبس صاحب محل ألعاب
حبس صاحب محل ألعاب

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس صاحب محل ألعاب متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

كانت ألقت  أجهزة الأمن بالجيزة،  القبض على صاحب محل ألعاب حول مسكنه وكرًا لتجارة الأسلحة النارية فى بولاق الدكرور.


الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل ألعاب إلكترونية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 خزينة سلاح آلي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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