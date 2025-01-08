تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 لصوص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والهواتف والشقق بدار السلام والتجمع الخامس.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.

سقوط 5 لصوص لسرقة الدراجات النارية والهواتف والشقق بدار السلام والتجمع

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (جواهرجي – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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