حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، ومخدرات في بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

جاء ذلك فور أن وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض عليه، وضبط بحوزته 3 بنادق، وكمية من الذخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.