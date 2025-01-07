الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية  وذخيرة دون ترخيص، ومخدرات في بدائرة قسم  شرطة بولاق الدكرور، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

جاء ذلك فور أن وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض عليه، وضبط بحوزته 3 بنادق،  وكمية من الذخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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