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محافظات

الفلوس وصلت، تعليم المنوفية تزف بشرى سارة لمعلمي الحصة (فيديو)

محمد صلاح وكيل وزارة
محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فيتو

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تم ضخ 26 مليون جنيه وتم توزيعهم على الإدارات بالمحافظة تمهيدًا لصرفها لمعلمي الحصة عن الفترة من 10 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2024.

 

خطأ يتسبب في عجز بمرتبات معلمي الحصة بالمنوفية

وأشار وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن الشهرين الماضيين شهدا عجزًا فى المبلغ الوارد للمديرية والخاص بمعلمى الحصة بسبب  خطأ في المكاتبات بين المديرية والوزارة وتم تحويل المخطىء للتحقيق بالشئون القانونية.

 

ولفت وكيل تعليم المنوفية إلى أنه تمت مخاطبة الوزارة لتوريد المبالغ المتبقية وبالفعل تم إرسالها، مؤكدا على أن  هذا العام اختلف عن العام الماضى حيث يتم صرف المستحقات الخاصة بمعلمى الحصة شهريًّا.

كما كشف وكيل تعليم المنوفية عن أن الحد الأقصى لحساب أجر معلم الحصة هو 20 حصة أسبوعيًّا ولا يتم احتساب الحصص الزائدة عن هذا العدد في الأسبوع على أن يتم صرف أجر 80 حصة شهريًّا كحد أقصى.

 

مسابقة لمعلمي الحصة

وأكد وكيل تعليم المنوفية أن وزير التربية والتعليم أكد لهم فى الاجتماع الأخير بوكلاء الوزارة على وجود مسابقة خاصة لمعلمي الحصة دون الإفصاح عن الضوابط الخاصة بها أو توقيت إعلانها.

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