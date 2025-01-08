انهيار بمحور اللواء سمير فرج في الأقصر (صور)

شهد الطريق المؤدي إلى محور اللواء سمير فرج شمال محافظة الأقصر انهيار جزئي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

انهيار جزئي في طريق اللواء سمير فرج بالأقصر

وتفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر موقع إنهيار أسفل محور اللواء سمير فرج بالطريق المؤدي لقرية العشي بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك بحضور أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، جاء ذلك في ضوء المتابعة الدورية لكفاءة الطرق بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

وأوضحت مدير مديرية الطرق أن الانهيار أسفل محور اللواء الدكتور سمير فرج بالطريق المؤدي لقرية العشي بمركز الزينيه نتج عنه سقوط الصدادات الموجودة بجانب الطريق بمصرف العشي الموازي للطريق، ووفقًا لتوجيهات محافظ الأقصر بالتنسيق ما بين مديرية الطرق ومجلس مدينة الزينية سيتم رفع الصدادات (نيو جيرسي) وردم مكان الإنهيار بالتنسيق مع هندسة الصرف بالأقصر كحل مؤقت لحين عمل الدراسات اللازمة ومعالجة الانهيار كليًا.

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