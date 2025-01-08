الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

لمواجهة الأزمات، محاكاة إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

تجربة محاكاة لإخلاء
تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

نفذت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى المديرية في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث، بناء على تعليمات الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ،حفاظًا على سلامتهم ورفع درجة الوعي والإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

أشار محمود الصبروط إلى أن تجربة الإخلاء هذه تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حاله الطوارئ.

لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

عقب الإخلاء نبه وكيل الوزارة على العاملين بضرورة الإلتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظًا على سلامتهم ونقل الصورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ وتمنى لهم السلامة.

لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
لمواجهة الأزمات والكوارث، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

أشرف علي عملية محاكاة الإخلاء إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب.

 

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الذي فاز بالانتخابات التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 سنوات قادمة تستمر حتي انتهاء منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لكرة اليد  خلال الفترات المقبلة والتي يأتي علي رأسها  مشاركة المنتخب القومي  في بطولة كأس العالم للرجال 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير، في ثلاث دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و شدد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي انه وفي  ظل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذها، تم اصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

واستكمل  وزير الرياضة حديثه بالتأكيد علي تواجد وزارة الشباب والرياضة داعمة  لاتحاد كرة اليد في جميع خططه وبرامجه من اجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات القومية المصرية بمختلف الأعمار علي مستوي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأن المنتخب المصري لكرة اليد كان قاب قوسين أو ادني من تحقيق نتائج تاريخيّة في الأولمبياد وكأس العالم  السابقين، بالإضافة الي المستوي المتميز والمبهر الذي قدمه منتخب الرجال، مشيرًا "صبحي " ان المنتخب الحالي للرجال وما يملكه من جيل حالي من اللاعبين يعد اقوي وأفضل المنتخبات القومية في كرة اليد والتي مثلت مصر علي مستوي العالم ولا ينقصنا سوي تحقيق إنجاز دولي يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين.

فيما توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على التهنئة والمقابلة اليوم مضيفا  أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة ومواصلة تفوقها  على المستوى القاري والعالمي.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حديثه قائلًا:  سنعمل جميعا كمجلس ادارة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المعتاد على تطوير جميع العناصر للعبة من  لاعبين ومدربين وحكام كما سنقوم بدعم   الأندية علي المستويات  المادية والفنية لتحقيق طفرات لرياضة كرة اليد المصرية.

وكانت  انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد والتي شهدت منافسة قوية قد أسفرت عن فوز خالد فتحي  فيما حصل خالد ديوان  علي منصب نائب الرئيس فيما جاء نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود الصبروط مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

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