مصر للطيران الناقل الرسمي للبعثة المصرية في بطولة قطر الدولية للفروسية وتنقل 31 حصان

تقوم مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بدور الناقل والراعي الرسمى للبعثة المصرية المشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025 المؤهلة لكأس العالم للفروسية، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمقر نادي الشقب للفروسية خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير 2025.

مصر للطيران الناقل الرسمي للبعثة المصرية في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025

ويأتي ذلك في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية وحرصًا منها علي تقديم كافة أوجه الدعم للفرق والبعثات الرياضية المشاركة في الفعاليات والمحافل الرياضية الدولية.

نقل الخيول المشاركة في البطولة علي متن إحدي طائرات الشحن الجوي

هذا وتضم البعثة المصرية 54 فردًا، منهم 27 فارس و31 جواد، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

وتأتي هذه المشاركة بعد انقطاع دام أكثر من 15 عامًا عن المنافسات الدولية بخيول وفرسان مصرية في بطولات خارج البلاد.

وقامت مصر للطيران اليوم بنقل الخيول إلي الدوحة علي متن إحدي طائرات الشحن الجوي، كما وفرت جميع الخدمات والتيسيرات اللوجستية اللازمة لنقل الخيول المشاركة في البطولة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار الدوحة.

هذا وتؤكد مصر للطيران علي دعمها لهذه البعثة مما يعكس التزامها الوطني بدعم الرياضة المصرية وتمثيلها المشرف على الساحة الدولية.

وتثمن مصر للطيران الجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري للفروسية في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدة دعمها الدائم للرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية، بما يعزز من مكانة مصر الرياضية عالميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.