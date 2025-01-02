الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

مطار شرم الشيخ الدولي يحتفل بالعام الجديد مع الركاب

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

 شهد مطار شرم الشيخ الدولي فعاليات مميزة بمناسبة استقبال العام الجديد تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، أقام المطار احتفالًا خاصًا شارك فيه الركاب القادمون والمغادرون من مختلف الجنسيات.

 

مطار شرم الشيخ الدولي يحتفل بالعام الجديد مع الركاب

 وتزينت صالات المطار بزينة العام الجديد والأضواء المبهجة، مما أضفى طابعًا احتفاليًا استثنائيًا، وكان سانتا كلوز الشخصية الأبرز في الاحتفال، حيث تجول بين الركاب لالتقاط الصور التذكارية معهم ونشر البهجة.

ولم يقتصر الحدث على الزينة فقط، بل تم توزيع الهدايا التذكارية على الركاب، والتي تضمنت منتجات محلية وشعارات تعكس الطابع الثقافي المصري. كما تم تقديم العروض الموسيقية التقليدية وأغاني العام الجديد لإضفاء أجواء من البهجة والتفاؤل.

 

وتأتي هذه الفعالية في إطار الترحاب بالسياح وزائرى المطار، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ تعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم.

 ولاقى الاحتفال إعجاب الركاب الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة، وشاركوا لحظاتهم السعيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز مدينة  "شرم الشيخ " مدينة السلام كوجهة سياحية رائدة تحتضن ضيوفها من القادمين والمسافرين عبر مطار شرم الشيخ الدولى بأجواء من الحب والسلام. 

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