الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

موعد عودة طارق حامد للمشاركة مع ضمك في الدوري السعودي

طارق حامد، فيتو
طارق حامد، فيتو

أجل نادي ضمك عودة لاعبه المصري طارق حامد، للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك رغم انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق السعودي منذ الأحد الماضي.

غياب طويل لطارق حامد 

ويفتقد ضمك جهود طارق حامد منذ الجولة الثانية لدوري روشن للمحترفين، والتي خسرها فريقه ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طارق حامد لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد الرائد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري، بعد توصية من الجهاز الطبي بتأجيل عودته للمباريات حتى لا تتجدد الإصابة.

وأوصى الجهاز الطبي لضمك بأن يعود طارق للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات والمباريات بحيث يمكن أن يكون حاضرا في مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الخامسة عشر يوم 15 يناير الجاري.

ورجحت تقارير صحفية إمكانية عودة طارق لناديه السابق الزمالك المصري، لكن اللاعب صاحب الـ36 عاما لا يزال مستمرا مع ضمك الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الحالي.

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نادي ضمك طارق حامد ضمك الرائد

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