الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع خالد فتحي خطة مشاركات اتحاد كرة اليد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الفائز بالانتخابات التي عقدت مؤخرًا لمدة 4 سنوات قادمة وتستمر حتي انتهاء منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لكرة اليد  خلال الفترات المقبلة والتي يأتي علي رأسها  مشاركة المنتخب القومي  في بطولة كأس العالم للرجال 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير، في ثلاث دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و شدد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي انه وفي  ظل توجيهات القيادة السياسية وتنفيذها، تم اصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

واستكمل  وزير الرياضة حديثه بالتأكيد علي تواجد وزارة الشباب والرياضة داعمة  لاتحاد كرة اليد في جميع خططه وبرامجه من اجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات القومية المصرية بمختلف الأعمار علي مستوي الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأن المنتخب المصري لكرة اليد كان قاب قوسين أو ادني من تحقيق نتائج تاريخيّة في الأولمبياد وكأس العالم  السابقين، بالإضافة الي المستوي المتميز والمبهر الذي قدمه منتخب الرجال، مشيرًا "صبحي " ان المنتخب الحالي للرجال وما يملكه من جيل حالي من اللاعبين يعد اقوي وأفضل المنتخبات القومية في كرة اليد والتي مثلت مصر علي مستوي العالم ولا ينقصنا سوي تحقيق إنجاز دولي يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين.

فيما توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على التهنئة والمقابلة اليوم مضيفا  أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة ومواصلة تفوقها  على المستوى القاري والعالمي.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حديثه قائلًا:  سنعمل جميعا كمجلس ادارة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المعتاد على تطوير جميع العناصر للعبة من  لاعبين ومدربين وحكام كما سنقوم بدعم   الأندية علي المستويات  المادية والفنية لتحقيق طفرات لرياضة كرة اليد المصرية.

وكانت  انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد والتي شهدت منافسة قوية قد أسفرت عن فوز خالد فتحي  فيما حصل خالد ديوان  علي منصب نائب الرئيس فيما جاء نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.

 

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تأهل 7 فرق لفترة الاحتضان الثانية بحاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية  (MOYS) موجهة للأفراد.

تقدم للحاضنة 54 صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل 18 فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة، حيث تم اختيار 7 فرق للتأهيل بعد أن استعرض 15 فريق مشروعاتهم أمام اللجنة المشكلة من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والباحث الرئيسي للحاضنة بوزارة الشباب، والدكتورة هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية، والخبير الرياضي الدكتور محمد بلال العميد السابق لكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد خليف الخبير التكنولوجي ومستشار التحول الرقمي، والمهندسة أسماء أحمد يوسف نائب رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والمدير المساعد لمكتب التعاون بين الجامعة والصناعة والمتابعة والتقييم وقياس الأثر بجامعة النيل.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

وخلال تفقده للجنة التحكيم، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS هي إضافة متميزة لمجال الرياضة، فهي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، حيث تعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم علي الاقتصاد المصري، مشيدًا بدور اللجنة المشكلة في اختيار الافكار وشركة الناشئة المتميزة.

أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS
أشرف صبحي يتفقد لجنة تحكيم حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية MOYS

الجدير بالذكر أنه جارى احتضان 8 مشروعات ناشئة لحاضنة تكنولوجيا الرياضة MOYS منذ أغسطس الماضي، وتم تقديم خدمات مالية وعينة ولوجستية لهم لتمكنهم من الانطلاق والتوسع في السوق المصري.

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