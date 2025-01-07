الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بزيارة إلى كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، على رأس وفد من القيادات التنفيذية والامنية ومدير الأوقاف يرافقه عدد من أئمة الأوقاف بجنوب سيناء، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

 

محافظ جنوب سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ


وكان في استقباله والوفد المرافق الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وعدد القساوسة والآباء والرهبان بالكاتدرائية.

 

 أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته للمشاركة والتهنئة  بعيد الميلاد المجيد، ناقلًا إليهم تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.

 


واشار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لجموع الشعب المصري.
 


من جانبه، رحب الانبا ابوللو بالمحافظ  والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.


وتقدم الأنبا أبولو أسقف سيناء الجنوبية بالشكر والتحية لمحافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والأوقاف  للحضور والمشاركة وجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان..

وخلال الزيارة قام محافظ جنوب سيناء ومرافقيه بجولة داخل كنيسة السمائيين مشيدين بروعة التصميم والبناء والتى بها أيقونات ورسومات فنية رائعة على الحوائط وعلى الزجاج الملون وعلى الخشب تحكى من بدء  خلق آدم وحواء وقصص العهد القديم المختلفة المتعاقبة وميلاد وحياة السيد المسيح فى العهد الجديد، وتتعانق فيها الفنون القديمة مع القبطية والحديثة، وتعتبر الكنيسة مزارًا سياحيًّا هامًّا ويأتي السياح من مختلف الجنسيات لشرم الشيخ وتنظم الشركات السياحية برنامج لزيارة الكنيسة بشكل منتظم وتنال إعجاب السائحين بها وبالفن القبطى.

 


و تحتوي الكاتدرائية أيضًا علي مكتبة كبيرة تضم العديد من مخطوطات الكتاب المقدس، ويوجد محاكاة للقصص المذكورة فى الكتاب المقدس ويوجد تعريف على أحداث الإنجيل فى العهد القديم والعهد الحديث كما يوجد مسئولين لشرح الملاحظات والأسئلة من الزوار، وفى أعياد  الكريسماس تكتسي  الجدران الأسقف بالعديد من الأشجار والأوراق والزينة الخاصة للاحتفال بعيد الميلاد.

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وشارك المحافظ خلال الزيارة رواد الكنيسة فرحتهم بالعيد ورحب بالتقاط الصور التذكارية معه وشارك في توزيع العيديات علي الأطفال المتواجدين خلال الاحتفال بالعيد. 


وفى نفس السياق أوفد محافظ جنوب سيناء السكرتير العام المساعد للمحافظة  وعدد من قيادات المحافظة بزيارة كنيسة موسى النبى ومارمرقص بمدينة طور سيناء لتقديم التهانى بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوة الاقباط بمدينة طور سيناء فرحتهم.

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