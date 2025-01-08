الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

60 مليار جنيه للمصدرين، الحكومة تعلن آلية جديدة لتسوية المتأخرات حتى يونيو 2024

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرين إلى أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، على أن يتم صرف أول قسط خلال الشهر الجاري.

وأكد البيان المشترك أن الحكومة ستعمل على تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، مشددين على أهمية هذه الإجراءات في توفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

وأشار الوزيران إلى أن الفترة من 2019 حتى 2024 شهدت سداد 70 مليار جنيه من مستحقات أكثر من 2800 شركة مصدرة، لافتين إلى العمل على وضع برنامج جديد لدعم الصادرات بداية من العام المالي المقبل 2025/2026، بما يهدف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

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العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي المستحقات المتاخرة للمصدرين برنامج جديد لدعم الصادرات مجلس الوزراء

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