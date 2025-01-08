شخص ينهي حياته في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شخص في إحدى قرى محافظة المنيا، على إنهاء حياته في ظروف غامضة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

شخص ينهي حياته في ظروف غامضة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شخص على إنهاء حياته شنقا داخل منزله في قرية تلة التابعة إداريا لـ مركز المنيا في ظروف غامضة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "أ.ج" 22 عام إثر إقدامة على إنهاء حياته شنقا داخل منزله في قرية تلة.

مستشفى المنيا



تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى داخل مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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