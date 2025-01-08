قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

على ضفاف النيل بالقرى المصرية نسجت حكايات النجاح حيث تعانق الشمس ترابها، تنتشر قرى كحباتِ اللؤلؤ، تشع ببريقِ الإنجازِ، وترسم لوحاتٍ بديعة على خارطة التصدير العربية والعالمية.

فمن قرية تشتهر بأجود أنواع الرمان العالمي، إلى أخرى تبدع فى صناعة السجاد والمنسوجاتِ اليدوية، حكاية كفاح تسطرها أنامل أبنائها، وسواعد لا تعرف الكلل.

وبين حقولِ الكتان وأعوادِه الذهبية، ومصانع الرمان وحباتِه كحبات اللؤلؤ، وخلايا النحلِ التى تنتج عسلًا كأنه الذهب المُذاب، وقرى تشتهر بعطر زهورِها ونباتاتها العطرية، تولد قصة قرية مصرية لا تعرف العاطل، فكل فردٍ فيها شعلة من النشاط، يشارك فى سيمفونية الإنتاجِ، فيبدع فى الزراعة، ويتقنُ فى الصناعة، ويجيد فى التجارة.

فمن أثاثٍ يزين البيوت بفخامة، وكتانٍ ينسج أحلام الدفء، وكليمٍ يضفى على الأرضِ سحر الشرقِ، تسافر عبر البحار إلى الدول العربية، حاملة معها عبق ريف مصر وروح إبداعها.

إنها حكايةُ قرى مصرية تثبت أنّ الإرادة تصنع المعجزات، وأن العمل الدؤوب هو مفتاح النجاحِ.

تمتلك محافظة المنيا العديد من القرى التى وضعت المحافظة على خريطة التصدير العربية والعالمية، تلك القرى التى اشتهرت بزراعة الثوم والشطة والنباتات العطرية، ناهيك عن تصدير عسل النحل.

على رأس تلك القرى، قرية السنارية التى تقع فى مركز بنى مزار بشمال المنيا، وتُعرف كأحد المراكز الرائدة فى إنتاج وتصدير عسل النحل، مما يعزز من مكانتها فى الأسواق المحلية والدولية.

فى هذا السياق، يوضح على سيد محمد، أحد النحالين فى القرية، أن السنارية تتفرد بتنوع منتجاتها من العسل، بما فى ذلك عسل زهور البرسيم والموالح، إلى جانب عسل البردقوش والكراوية وحبة البركة، كما يتمتع عسل الزعتر الجبلى وعسل السدر الجبلى بسمعة ممتازة بفضل نكهتهما الفريدة، مما يُساهم فى تعزيز صادرات القرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، توفر السنارية برامج تدريبية للمربين الجدد لدعم تبادل الخبرات فى مجال تربية النحل، وأشار سيد خميس، مالك أحد المناحل، إلى أن هذه المهنة تُعتبر إرثًا عائليًا، حيث قال: “توارثناها من آبائنا وأجدادنا”، مؤكدًا أن الصناعة توفر فرص عمل لحوالى 2000 عامل ومربي.

ويُقدّر عدد خلايا النحل فى القرية بنحو 60 ألف خلية، تُنتج سنويًا ما بين 2000 و3000 طن من العسل، تُصدر أغلبها إلى دول الخليج، وخاصةً السعودية والعراق والإمارات، علاوة على ذلك، تنتج السنارية نحو 12 ألف طرد نحل سنويًا، يتم توزيع جزء منها فى السوق المحلي، بينما تُصدّر الكمية المتبقية إلى دول عربية مثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.

أما قرية صفط الغربية، التابعة لمركز المنيا، فتعد وجهة مهمة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يتم تصدير كميات منها إلى عدة دول أوروبية، بما فى ذلك قبرص وإيطاليا، ومن بين أبرز أنواع النباتات التى تُزرع فى المنطقة، الكسبرة التى تمتد زراعتها على مساحة 2582 فدانًا، والينسون الذى يُزرع على 5051 فدانًا، كما تُزرع أفدنة معدودة من البردقوش تُقدّر بـ 104 أفدنة، بينما تبلغ مساحة زراعة الشمر حوالى 288 فدانًا، يحقق محصول الكمون أيضًا نتائج جيدة، حيث يُزرع على 2299 فدانًا فى محافظة المنيا.

وتُعرف قرية سلاقوس، الواقعة فى مركز العدوة شمال محافظة المنيا، بإنتاجها الممتاز من الثوم والبصل، حيث تساهم هذه القرية فى تصدير كميات كبيرة من المحاصيل إلى دول أوروبا.

وفى هذا السياق، يقول على عبد الجواد، مزارع: “بدأت القرية تصدير الثوم والبصل منذ سنوات عديدة، والمحصول الذى ننتجه يتمتع بجودة عالية تجذب اهتمام دول أوروبية عدة، الكمية المصدرة تتراوح سنويًا بين 8 إلى 10 آلاف طن، وتبدأ زراعة الثوم فى نهاية شهر سبتمبر”.

فى القائمة أيضًا توجد قرية دلجا فى مركز ديرمواس، والتى تعد مركزًا رئيسيًا لزراعة الشطة، حيث يعد هذا المحصول مصدر رزق حيويا للمزارعين والتجار الذين ينتظرون بفارغ الصبر موسم حصاده لتصديره إلى الخارج.

فى هذا السياق، يوضح زين محمد حسن، الذى يمارس زراعة الشطة منذ 30 عامًا، أنه تعلم أسس زراعتها من والده وأجداده، ولا يزال ملتزمًا بهذه الممارسة، مشيرًا إلى أن فدان الأرض يمكن أن يُنتج طنًا أو أكثر من المحصول، وتنتج دلجا وحدها حوالى 90% من محصول الشطة.

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