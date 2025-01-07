محافظة الجيزة: 37 فريقا طبيا بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات عيد الميلاد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تقرير من الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية والتي اكدت خلاله توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة بالأقسام المختلفة، وخاصة في الطوارئ والاستقبال وزيادة عدد أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات.



انتشار فرق التأمين الطبي بمواقع الاحتفالات المختلفة

وشملت خطة التأمين الطبي بالمديرية رفع درجة التأهب بغرفة طوارئ المديرية والتي تعمل على مدار الساعة للمتابعة والتحرك السريع للتدخل الفوري مع أي حالات طارئة، وكذلك انتشار فرق التأمين الطبي بمواقع الاحتفالات المختلفة في أنحاء المحافظة لتقديم الدعم الطبي، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية التي تصل للجمهور في أماكن التجمع، والتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين، وكذلك بعض خدمات تنظيم الأسرة في العيادات المتنقلة.



وقامت مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير ٣٧ فريقا طبيا متواجدا أثناء الاحتفال بالأعياد بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة، وكذلك ٥ عيادات متنقلة، بالإضافة إلى ٣٦ فريق تثقيف صحي.

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